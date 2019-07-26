Синоптики предупреждают: в субботу - грозы, в воскресенье - до +32ºС

Источник материала: Tut.by

Синоптики обещали неустойчивую погоду в выходные. Так и случилось: в субботу идут дожди, а уже в воскресенье ожидается жара.



Фото: TUT.BY

«Днем 27 июля местами по республике ожидаются грозы. 28 июля в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман, днем местами максимальная температура воздуха достигнет +30...32ºС», сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.

Этой ночью температура воздуха минимальная +13…19°С, максимальная температура днем составит +27…33°С. В понедельник также сохранится жаркая погода. Во вторник температура воздуха начнет опускаться.

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