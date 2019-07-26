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Синоптики предупреждают: в субботу - грозы, в воскресенье - до +32ºС
27.07.2019 15:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики
«Днем 27 июля местами по республике ожидаются грозы. 28 июля в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман, днем местами максимальная температура воздуха достигнет +30...32ºС», сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.
Этой ночью температура воздуха минимальная +13…19°С, максимальная температура днем составит +27…33°С. В понедельник также сохранится жаркая погода. Во вторник температура воздуха начнет опускаться.
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Синоптики обещали неустойчивую погоду в выходные. Так и случилось: в субботу идут дожди, а уже в воскресенье ожидается жара.
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