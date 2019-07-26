Президент наградил орденом офицера, который спас уронившего в Печах боевую гранату в окоп солдата

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси наградил орденом «За личное мужество» офицера, который спас солдата на занятиях по огневой подготовке, когда тот уронил гранату в окоп, сообщили в Минобороны. Накануне Александр Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград. Медали и ордена получили более 80 представителей различных сфер деятельности.



Дмитрий Филипович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Командир учебной мотострелковой роты 72-го объединенного учебного центра Дмитрий Филипович удостоен ордена «За личное мужество».

14 марта Дмитрий Филипович спас солдата во время занятий по огневой подготовке в Печах. Тот метал боевую гранату, она упала в окоп. Дмитрий отбросил гранату, а собой закрыл солдата и прижал к земле. Оба остались живы, незначительные травмы мягких тканей ног. Когда гранату разорвало, часть осколков прилетела в бронежилет.



Дмитрий Филипович вместе с рядовым Павлом Ботяновским, которому спас жизнь.

— Военнослужащий уронил гранату в окоп. Пришлось действовать по ситуации: выбросил гранату, закрыл солдата. На принятие решения была секунда, — рассказывал TUT.BY Дмитрий.