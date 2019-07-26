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Президент наградил орденом офицера, который спас уронившего в Печах боевую гранату в окоп солдата
27.07.2019 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси наградил орденом «За личное мужество» офицера, который спас солдата на занятиях по огневой подготовке, когда тот уронил гранату в окоп, сообщили в Минобороны. Накануне Александр Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград. Медали и ордена получили более 80 представителей различных сфер деятельности.
Командир учебной мотострелковой роты 72-го объединенного учебного центра Дмитрий Филипович удостоен ордена «За личное мужество».
14 марта Дмитрий Филипович
— Военнослужащий уронил гранату в окоп. Пришлось действовать по ситуации: выбросил гранату, закрыл солдата. На принятие решения была секунда, —
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Накануне Александр Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград. Медали и ордена получили более 80 представителей различных сфер...
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