«Моя задача - научить ребенка учиться самому». Истории родителей, чьи дети не ходят в школу

Источник материала: Tut.by

Можете себе представить, что есть дети школьного возраста, которые 1 сентября не идут на линейку, не сидят за партами на уроках, обходятся без домашнего задания, но при этом получают аттестат? Мы пригласили в студию родителей, которые решили не отдавать детей в школу и сами обучают их дома. Узнали у них, как ребенок получает знания по школьным предметам, что про семейное образование говорят родственники и нет ли у детей проблем с общением со сверстниками.