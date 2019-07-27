Застрявшие в Швейцарии из-за неисправного автобуса белорусские туристы отправились домой

Источник материала: Tut.by

25 июля полиция Швейцарии остановила автобус с белорусскими номерами. Выяснилось, что у автобуса неисправные тормоза. Полиция запретила движение, пока неисправность не будет устранена, и белорусским туристам пришлось остаться в Швейцарии . Утром 27 туристы продолжили путешествие и уже вечером 28 июля должны быть в Минске. Об этом TUT.BY сообщил директор ООО «Трип Трэвел» Глеб Подловкин.



Сан-Бернандино. Фото: Wikimedia Commons

Директор тур оператора рассказал, что автобус предоставил перевозчик, с которым компания работает по договору найма. Вся ответственность за состояние автобуса лежит на перевозчике.

— Автобус к моменту остановки полицией проехал уже 7000 км и у него в незначительной степени износились колодки и резина, но он спокойно мог продолжать движение без опасности для туристов до места окончания тура- Минск. Однако, требования Швейцарской полиции оказались очень строгими и они задержали автобус без каких-либо дальнейших разъяснений. Так продержали его на станции целый день, с водителями, — рассказал представитель фирмы.

Он сообщил, что все затраты на поиск нового автобуса и размещение туристов компания взяла на себя. 27 июля 7.30 утра новый автобус забрал туристов в Прагу, а второй забирает их из Праги в Минск. 28 июля в 18.00−19.00 туристы должны вернуться в белорусскую столицу. Компания принесла свои извинения туристам. Содействие в решении сложившейся ситуации оказал консул Беларуси в Швейцарии.