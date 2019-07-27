В последнее воскресенье июля в Беларуси отмечают день работников торговли

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 620 тысяч человек, благодаря которым мы имеем возможность купить хлеб, молоко, одежду, обувь, бытовую химию, технику, автомобиль и многое другое. Речь идет о работниках торговли.

Безусловно, торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики и развивается сегодня как никогда динамично и стремительно. Ежегодно в Беларуси появляются новые торговые предприятия: от магазинов шаговой доступности до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов.

Но успех любой отрасли зависит в первую очередь от профессионализма и самоотдачи людей, которые там трудятся. Как, например, в случае с Татьяной Дегтяревой, продавцом магазина «Ромашка» ЧТУП «ВЛОДин-сервис» в г.п. Уваровичи, главные принципы работы которой – внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и добросовестное отношение к своим обязанностям.

Впрочем, о том, что она свяжет свою жизнь с торговлей, еще лет 10 назад Татьяна даже не задумывалась. После окончания школы поступила в Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка, который в свое время окончила ее мама, получила профессию агронома. Однако поработать по специальности ей не довелось: вернувшись на родину, в Уваровичи, Татьяна вышла замуж, устроилась на работу в службу охраны птицефабрики.

– Вскоре я получила предложение попробовать себя в сфере торговли. Некоторое время работала в торговой точке райпотребобщества, с 2014 года тружусь в магазине «Ромашка», где чувствую себя абсолютно на своем месте, – говорит женщина.

Кстати, помимо того, что Татьяна – прекрасный продавец, она еще и очень талантливая мастерица, и активистка общественной жизни городского поселка Уваровичи. В свободное время любит вышивать, мастерить различные поделки: свадебные бокалы, украшения для бутылок и многое другое. Ее работы постоянно выставляются и радуют глаз на днях деревни. Правда, в последнее время, признается Татьяна, времени на любимые увлечения практически не осталось: недавно она устроилась на подработку в еще один торговый объект «ВЛОДин-сервис» – кафе Дукат, что в Красном Знамени.

Кроме того, Татьяна Дегтярева является постоянной участницей ежегодной спортландии среди представителей предприятий и организаций Уваровичского сельсовета. К слову, к активному образу жизни она приучает и своих деток, которых у нее двое. Несколько лет назад вместе с семьей принимала участие в районном конкурсе «Властелин села». А зимой 2017-2018 года по ее инициативе магазин «Ромашка» был заявлен на участие в ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее архитектурно-художественное оформление и завоевал диплом I степени в номинации «Лучшее оформление предприятия торговли сельского населенного пункта». Одним словом, мастерица на все руки!

Марина КРАСНИК

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