Минприроды: «У аккумуляторного завода нет положительного заключения государственной экологической экспертизы»

Источник материала: Tut.by

На сегодняшний день у ООО «АйПауэр» есть только отрицательно заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщил заместитель министра природы и охраны окружающей среды Андрей Хмель, отвечая во время прямой линии на вопросы активиста движения против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка, пишет "Брестская газета".



Экскурсия для компаний-резидентов СЭЗ по аккумуляторному заводу. Фото использовано в качестве иллюстрации

Тем самым замминистра опроверг информацию компании «АйПауэр» , которая после получения в июле отрицательного решения заявила, что у них есть действующее положительное заключение, выданное в феврале.

«Не может быть нескольких заключений экологической экспертизы. Первое, второе, третье — это порядок их получения. Третье заключение является основополагающим. На сегодняшний день у них положительного заключения нет», — сказал заместитель министра.

На вопрос о причине выдачи отрицательного заключения Хмель сказал, что не видел документа, но, по его информации, — это предоставление недостоверных данных.

Ранее «АйПауэр», комментируя отрицательное заключение экологической экспертизы, заявлял, что основной его причиной стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) выбросов загрязняющих веществ, и что после их получения предприятие вернется в процесс получения положительного экологического заключения.

«Насколько я знаю, экологическая экспертиза рассматривает проект, а не протоколы замеров выбросов?» — уточнил у замминстра Дмитрий Бекалюк.

«Совершенно верно. Протоколы выбросов — это результат или процесс ввода объекта в эксплуатацию. При проведении экологической экспертизы проекта протоколы не имеют значения», — сказал представитель Минприроды.

На вопрос о том, что должна сделать компания «АйПауэр», чтобы получить положительное заключение, Хмель предположил, что переработку проекта, изменение технологии.

«В любом случае заявленные требования по выбросам заводом «АйПауэр» должны быть достигнуты. Как он это будет делать — изменением технологии, проведением дополнительных мероприятий — это уже проблема «АйПауэр», — сказал чиновник.

Он также добавил, что если при переработке проектной документации увеличивается воздействие на окружающую среду, должны быть проведены повторные общественные обсуждения.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

20 июля стало известно, что проект аккумуляторного завода в Бресте не прошел государственную экологическую экспертизу. ООО "АйПауэр" объяснил, что отрицательное заключение государственной экологической экспертизы было получено в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. Основной причиной отрицательного решения стало неполное предоставление заказчиком проекта результатов измерений республиканского центра аналитического контроля, которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.