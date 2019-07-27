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Минприроды: «У аккумуляторного завода нет положительного заключения государственной экологической экспертизы»
28.07.2019 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сегодняшний день у ООО «АйПауэр» есть только отрицательно заключение государственной экологической экспертизы. Об этом сообщил заместитель министра природы и охраны окружающей среды Андрей Хмель, отвечая во время прямой линии на вопросы активиста движения против аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка,
Тем самым замминистра опроверг
«Не может быть нескольких заключений экологической экспертизы. Первое, второе, третье — это порядок их получения. Третье заключение является основополагающим. На сегодняшний день у них положительного заключения нет», — сказал заместитель министра.
На вопрос о причине выдачи отрицательного заключения Хмель сказал, что не видел документа, но, по его информации, — это предоставление недостоверных данных.
Ранее «АйПауэр», комментируя отрицательное заключение экологической экспертизы, заявлял, что основной его причиной стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) выбросов загрязняющих веществ, и что после их получения предприятие вернется в процесс получения положительного экологического заключения.
«Насколько я знаю, экологическая экспертиза рассматривает проект, а не протоколы замеров выбросов?» — уточнил у замминстра Дмитрий Бекалюк.
«Совершенно верно. Протоколы выбросов — это результат или процесс ввода объекта в эксплуатацию. При проведении экологической экспертизы проекта протоколы не имеют значения», — сказал представитель Минприроды.
На вопрос о том, что должна сделать компания «АйПауэр», чтобы получить положительное заключение, Хмель предположил, что переработку проекта, изменение технологии.
«В любом случае заявленные требования по выбросам заводом «АйПауэр» должны быть достигнуты. Как он это будет делать — изменением технологии, проведением дополнительных мероприятий — это уже проблема «АйПауэр», — сказал чиновник.
Он также добавил, что если при переработке проектной документации увеличивается воздействие на окружающую среду, должны быть проведены повторные общественные обсуждения.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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20 июля стало известно, что проект аккумуляторного завода в Бресте не прошел государственную экологическую экспертизу. ООО "АйПауэр" объяснил, что отрицательное заключение государственной экологической экспертизы было получено в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. Основной причиной отрицательного решения стало неполное предоставление заказчиком проекта результатов измерений республиканского центра аналитического контроля, которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.
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Минприроды: «У аккумуляторного завода нет положительного заключения государственной экологической экспертизы»
По информации заместителя министра, причиной выдачи отрицательного заключения стало предоставление компанией недостоверных данных.
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