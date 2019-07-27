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5 способов выбрасывать меньше мусора уже сегодня
28.07.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Zerowaste-практик Мария Гриц уже два года работает над тем, чтобы выбрасывать меньше. В ее доме мусорный пакет меняют раз в четыре дня. Это уже результат, если учитывать, что большинство из нас выносит мусор ежедневно. На
1. Переберите мусорное ведро
Ежедневно мы выносим мешки с мусором и даже не знаем, что там. Возьмите маску, перчатки и покопайтесь в своей урне. Так вы определите, откуда берутся отходы и какие вещи стоит заменить на многоразовые.
— Я была ўпэўнена, што «фруктовачкі» замяняюць мне пластыкавыя пакеты. Але высветлілася, што хлеб таксама можа сметнічаць пластыкам, — вспоминает Мария. — Я хацела пакупаць хлеб без пакета, але доўга пераймалася на гэты конт: у магазіне гэты хлеб мог хто заўгодна пальцам мацаць.
В итоге Мария организовала в подъезде сообщества и теперь печет хлеб сама — не только для себя.
2. Наведите порядок в доме
Ваша задача — стремиться к минимализму. Разбудите своего внутреннего «выкидатора» и внимательно все переберите: одежду, документы, бытовые мелочи, еду. Расстаньтесь со всем лишним и постарайтесь не жалеть о своих вещах.
Есть книги, которые этому учат, у Мари Кандо и Джошуа Беккер, например.
3. Решите проблему вещизма
Если ваш шкаф битком заполнен одеждой, о которой вы даже и не помните, рефлексируйте. Подумайте, почему вы покупаете все новые и новые вещи. Возможно, вам нужно пообщаться с психологом. Чем раньше это сделаете, тем лучше:
— Некалі я не хацела заводзіць дзяцей, а мой муж хацеў. Для мяне гэта была вялікая праблема, і я ее кампенсавала рэчамі. Валакла дамоў усё, што магла. Але мы схадзілі да псіхолага, папрацавалі з мужам. Цяпер у мяне дзве спадніцы, тры майкі на лета, і мне гэтага дастаткова.
4. Познакомьтесь с фермерами
Фермеры стараются не использовать одноразовую упаковку и ведут натуральное хозяйство. Это дает меньший углеродный след. Зато сезонных продуктов, которые считаются более полезными, больше. Фрукты доступны в любое время года из-за специальной обработки — и это тоже нехорошо.
К тому же фермеры могут помочь с переработкой органики:
— Я замарожваю ўсе свае лушпіні, коркі і перадаю свойму сябру фермеру ў кампостную яму. Гэта не цяжка рабіць.
Фермеров можно найти на любом рынке.
5. Найдите безотходное хобби
Насыщайтесь идеями и энергией, вместо того, чтобы заполнять пространство вещами. Для этого подойдут путешествия, бердвотчинг, огородничество.
Главное — получать удовольствие и не производить лишних вещей.
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Быть эко-френдли - это в том числе производить меньше мусора. Но как?
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