5 способов выбрасывать меньше мусора уже сегодня

Источник материала: Tut.by

Zerowaste-практик Мария Гриц уже два года работает над тем, чтобы выбрасывать меньше. В ее доме мусорный пакет меняют раз в четыре дня. Это уже результат, если учитывать, что большинство из нас выносит мусор ежедневно. На первом белорусском ZERO WASTE MARKET Мария назвала свои способы, как производить меньше отходов. Вот они.

1. Переберите мусорное ведро

Ежедневно мы выносим мешки с мусором и даже не знаем, что там. Возьмите маску, перчатки и покопайтесь в своей урне. Так вы определите, откуда берутся отходы и какие вещи стоит заменить на многоразовые.

— Я была ўпэўнена, што «фруктовачкі» замяняюць мне пластыкавыя пакеты. Але высветлілася, што хлеб таксама можа сметнічаць пластыкам, — вспоминает Мария. — Я хацела пакупаць хлеб без пакета, але доўга пераймалася на гэты конт: у магазіне гэты хлеб мог хто заўгодна пальцам мацаць.

В итоге Мария организовала в подъезде сообщества и теперь печет хлеб сама — не только для себя.



Фото: unspalsh.com

2. Наведите порядок в доме

Ваша задача — стремиться к минимализму. Разбудите своего внутреннего «выкидатора» и внимательно все переберите: одежду, документы, бытовые мелочи, еду. Расстаньтесь со всем лишним и постарайтесь не жалеть о своих вещах.

Есть книги, которые этому учат, у Мари Кандо и Джошуа Беккер, например.

3. Решите проблему вещизма

Если ваш шкаф битком заполнен одеждой, о которой вы даже и не помните, рефлексируйте. Подумайте, почему вы покупаете все новые и новые вещи. Возможно, вам нужно пообщаться с психологом. Чем раньше это сделаете, тем лучше:

— Некалі я не хацела заводзіць дзяцей, а мой муж хацеў. Для мяне гэта была вялікая праблема, і я ее кампенсавала рэчамі. Валакла дамоў усё, што магла. Але мы схадзілі да псіхолага, папрацавалі з мужам. Цяпер у мяне дзве спадніцы, тры майкі на лета, і мне гэтага дастаткова.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4. Познакомьтесь с фермерами

Фермеры стараются не использовать одноразовую упаковку и ведут натуральное хозяйство. Это дает меньший углеродный след. Зато сезонных продуктов, которые считаются более полезными, больше. Фрукты доступны в любое время года из-за специальной обработки — и это тоже нехорошо.

К тому же фермеры могут помочь с переработкой органики:

— Я замарожваю ўсе свае лушпіні, коркі і перадаю свойму сябру фермеру ў кампостную яму. Гэта не цяжка рабіць.

Фермеров можно найти на любом рынке.

5. Найдите безотходное хобби

Насыщайтесь идеями и энергией, вместо того, чтобы заполнять пространство вещами. Для этого подойдут путешествия, бердвотчинг, огородничество.

Главное — получать удовольствие и не производить лишних вещей.



