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Грозы и до 32 градусов жары ожидаются 29 июля в Беларуси
28.07.2019 11:12 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 июля местами ожидаются грозы, по югу температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью будет слабым, а днем северо-восточным, восточным умеренным, при грозах порывистым. Синоптики предупреждают о сильных порывах в отдельных районах.
Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет 20-26 градусов, по югу - до плюс 27-32 градусов.-0-
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 июля местами ожидаются грозы, по югу температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
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