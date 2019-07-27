Ко Дню работников торговли. Продавец Татьяна Артёмчик

Источник материала: Радзiма





День работников торговли, который отмечается в последнее воскресенье июля, Татьяна Борисовна Артёмчик помнит еще как День советской торговли. За свою трудовую биографию она застала и времена дефицита той самой советской торговли, и пустые полки 1990-х годов, и широкое разнообразие ассортимента товаров в наше время (теперь уже при дефиците покупателей). И всё это на одном месте работы. В Глусское райпо Татьяна пришла после Могилёвского торгового колледжа, когда ей было девятнадцать с половиной лет, а сейчас ей уже через два месяца можно будет свободно отдыхать как человеку, заслужившему такое право. Татьяна Артёмчик — продавец, продавец-универсал со стажем, с опытом, ее долгая трудовая репутация не запятнана недостачами и растратами, ей доверяют и ее уважают коллеги. Мне лично приходилось быть ее покупателем и в районном универмаге, где она начинала свою работу, и в старом «Цыганском» магазине, где она приняла эстафету от Лилии Митрофановны Ежовой и 15 лет возглавляла коллектив, и в «Ветеране», где работала продавцом, и вновь в универмаге, где заведовала отделом. Сейчас ее место работы — магазин «Глусчанка», но не та, что была «Дежурным», а та, что была частью универмага, но поселилась там, где была «Глусчанка», которая сейчас переехала на первый этаж универмага (спасибо местному райпо за этот тетрис магазинов и названий). Впрочем, суть не в том, где работает Татьяна Артёмчик, а в том, как она работает. Как покупатель скажу — хорошо, умеет предложить, продать, расположить, умеет работать с людьми по обеим сторонам прилавка.

Сегодня престиж работников торговли не тот, что в былые времена, сегодня продавцы в дефиците. Почему? Потому что работа трудная, нервная, ответственная и при этом, как правило, малооплачиваемая, поэтому молодежь и не стремится в торговлю, считает Татьяна Борисовна. Что до нее самой, то ни в каком другом качестве, кроме работника прилавка, она себя и не пробовала и не представляет. Узнав, что мы будем о ней писать, заслуженный ветеран труда коллектива попросила поблагодарить ветеранов торговли, с которыми ей довелось работать, это Анна Алёхно, Ольга Сысоева, Людмила Дикович, Таисия Лосева, Евгения Пыхалова, и всех коллег-продавцов, с которыми ее сводило и объединяло их общее торговое дело.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

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