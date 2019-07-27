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29 июля ожидаются грозы, а на юге Беларуси - жара
28.07.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Гидрометеоцентр.
В целом по стране в понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем при грозах в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Воздух днем прогреется до 20−26 градусов. Местами по югу страны максимальная температура достигнет +30…32 градуса.
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Днем при грозах в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.
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