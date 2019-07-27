ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

29 июля ожидаются грозы, а на юге Беларуси - жара

28.07.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

29 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Гидрометеоцентр.

В целом по стране в понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем при грозах в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Воздух днем прогреется до 20−26 градусов. Местами по югу страны максимальная температура достигнет +30…32 градуса.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем при грозах в отдельных районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ко Дню работников торговли. Продавец Татьяна Артёмчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика