Запрет курения, «декрет» для пап, деньги на детей и урезанная зарплата. Тест по новостям недели

Источник материала: Tut.by

Неделя выдалась непростой: два дня устраняли последствия Витебском: цистерны убраны, движение восстановлено">схода с рельсов вагонов под Витебском, на белорусского дипломата напали в Анкаре , в визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок , президент проинспектировал уборку урожая , в Великобритании выбрали нового премьер-министра, в Украине впервые одна из партий получила абсолютное большинство голосов , Европа продолжала страдать от жары , а у нас град испортил урожай. Что еще случилось за неделю, вспомним с помощью небольшого теста.