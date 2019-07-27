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Запрет курения, «декрет» для пап, деньги на детей и урезанная зарплата. Тест по новостям недели

28.07.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделя выдалась непростой: два дня устраняли последствия Витебском: цистерны убраны, движение восстановлено">схода с рельсов вагонов под Витебском, на белорусского дипломата напали в Анкаре, в визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок, президент проинспектировал уборку урожая, в Великобритании выбрали нового премьер-министра, в Украине впервые одна из партий получила абсолютное большинство голосов, Европа продолжала страдать от жары, а у нас град испортил урожай. Что еще случилось за неделю, вспомним с помощью небольшого теста.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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