Белорусы смогут получать польскую пенсию

Источник материала: Вороновская газета





Проект такого закона готовят к рассмотрению депутаты Палаты представителей.

Он был подписан в феврале во время официального визита в Варшаву парламентской делегации во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Цель договора – урегулировать вопросы социальной защиты граждан, которые работали и жили на территории двух стран, обеспечить возможность формирования социальных прав.

– Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого работает гражданин, независимо от их места проживания, – уточняет заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов. – Кроме этого, договор регулирует назначение социальных выплат, обусловленных страховыми взносами.

Таким образом, Беларусь и Польша будут назначать пенсии за стаж, приобретенный на территории стран в соответствии с законом. При необходимости приобретенный в двух странах стаж может суммироваться. Пенсию будет платить государство, на территории которого проживает пенсионер. Пособие по безработице будет назначено по законодательству страны проживания, а по временной нетрудоспособности и материнству – по закону страны, где человек застрахован. Выплаты в связи с производственными ЧП или профессиональными заболеваниями назначат по законодательству, которое действовало в отношении работника на момент несчастного случая или выполнения работы, приведшей к болезни. Пособия на погребение – по закону страны, где произошла смерть.

Кстати, международные договоры, закрепляющие принцип пропорциональности при назначении пенсий, у Беларуси заключены с Россией, Литвой, Латвией, Азербайджаном, Чехией и Эстонией.

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