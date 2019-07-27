Белорусских школьников будут обучать, как создавать счастливую семью

Источник материала: Вороновская газета





В белорусских школах предлагают ввести новый курс под названием «Семьеведение», сообщает БЕЛТА со слов председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанны Романович.

Причинами, которые побудили ввести новый курс в школьную программу, стали поздние браки, позднее рождение детей и количество разводов, отметила Жанна Романович. По её словам, всё это свидетельствует о том, что наша страна в этом плане недотягивает.

Также она упомянула, что в Беларуси существует высокая степень господдержки семей с детьми, которым выплачиваются пособия. Помимо этого, уже принято решение о продлении программы семейного капитала. Так,в этом году в Минске около 1 тысячи родителей открыли свои счета. В отношении многодетных семей также разрешается квартирный вопрос и строятся детские сады. Однако председатель комитета считает, что уже одного только материального стимулирования недостаточно, тогда как введение курса «Семьеведение» позитивно скажется на демографической ситуации. Также Жанна Романович напомнила о том, что осознанность важна не только для материнства, но и для отцовства.

ОНТ