Глава Федерации профсоюзов поддержал идею включать службу в армии в страховой стаж

Источник материала: Tut.by

Федерация профсоюзов Беларуси поддерживает идею Министерства обороны по включению службы в армии в страховой стаж. Об этом заявил глава ФПБ Михаил Орда в телепрограмме « Неделя » на телеканале СТВ.

«Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает — призывается, исполняет воинский долг — он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства», — сказал Орда.

Напомним, Министерство обороны добивается включения срочной службы в армии в страховой пенсионный стаж. Данную инициативу поддержал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Однако министры труда и финансов скептически отреагировали на идею Минобороны.