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Глава Федерации профсоюзов поддержал идею включать службу в армии в страховой стаж
28.07.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федерация профсоюзов Беларуси поддерживает идею Министерства обороны по включению службы в армии в страховой стаж. Об этом заявил глава ФПБ Михаил Орда в телепрограмме «
«Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает — призывается, исполняет воинский долг — он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства», — сказал Орда.
Напомним, Министерство обороны добивается включения срочной службы в армии в страховой пенсионный стаж. Данную инициативу поддержал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Однако министры труда и финансов
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Если молодой человек идет и защищает - призывается, исполняет воинский долг - он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется...
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