В Чечерском районе девушка представилась сотрудницей санэпидемстанции и похитила деньги

Источник материала: Tut.by

26 июля неустановленная девушка зашла в магазин «Товары для дома» в деревне Залесье Чечерского района. Она представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии. Теперь ее разыскивает милиция, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Зайдя в магазин, девушка представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии. «Проверив» торговый объект, указала на «нарушения» и сказала, что сумма штрафа составляет 45 рублей. Работник магазина передала деньги неизвестной, и та вышла из торгового помещения. Каких-либо документов, подтверждающих факт проведения проверки или уплаты штрафа девушка не оставила.

Приметы неизвестной: на вид 25−30 лет, рост 170−175 см, была одета в джинсовые шорты, майка белого цвета.

Если вы узнали девушку, изображенную на фотографии, владеете иной информацией по данному факту, сообщите об этом по телефонам: +375 2332 3−12−49, +375 2332 3−17−16 или 102.