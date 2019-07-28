Погибшие белорусы, пенсия президента, митинги и история одних раскопок - все за выходные

Грустные новости принесла суббота: два белоруса погибли за рубежом. На Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова. Девушка со своим мужем Петром Маркеловым переходила реку, возвращаясь из заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях». В Санкт-Петербурге погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film. Павел вместе с диггером спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров, чтобы снять новый ролик для канала. Позже тела мужчин нашли на дне коллектора.
В июне предприятия продолжили активнее увольнять работников, чем принимать. И так уже восьмой месяц подряд. С начала этого года предприятия уволили больше 336 тысяч работников. Рассказываем, где чаще всего увольняли и брали на работу.
Вступил в силу «антитабачный» декрет, электронные сигареты тоже зацепило. Под запретом для курильщиков теперь пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет, рынки и торговые центры, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения. Обязательно и про штрафы почитайте. Может, все-таки бросите курить?
В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и российский сайт оператора. Оказалось, что компания продала магазины «Магниту».
В Москве и Батуми в эти выходные проходили митинги. В двух городах организованы они были оппозицией. В Москве люди были недовольны недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (в итоге в субботу задержали больше 1 тысячи человек, полицейские применили дубинки), а в Батуми требовали наладить отношения с Россией.
Как вы помните, в визовом центре Литвы в здании торгового центра «Галилео» обрушился потолок. В этом году в помещении был ремонт. Узнали, кто и когда его проводил. Кстати, актуальную информацию по времени и месту, где сейчас принимают и выдают документы, можно увидеть здесь.
После схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда под Витебском последствия крушения устраняли чуть больше двух суток. В итоге уже в субботу все цистерны были подняты на рельсы, а движение поездов полностью восстановлено.
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Как думаете, вы смогли бы обучать детей дома? Как? Зачем? Мы пригласили в студию родителей, которые решили не отдавать детей в школу и сами обучают их дома. Узнали у них, как ребенок получает знания по школьным предметам, что про семейное образование говорят родственники и нет ли у детей проблем с общением со сверстниками.
Вы бывали в Столице? Нет, мы не про Минск. Мы про деревню в 200 км от Минска и Витебска, где жители весьма равнодушно относятся к названию своего населенного пункта. Старожилы рассказали нам о прошлом и настоящем деревни. В когда-то многолюдной деревне теперь много пустующих домов, но местные все так же любят свою Столицу.
В пятницу в Бресте случился конфликт между родителями 4-летнего малыша. Мама забрала ребенка и хотела уехать, его папа пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. Машину стали караулить родственники, чтобы женщина с ребенком не уехали. В общей сложности мама с малышом находилась в машине более 15 часов, пока не пустила в авто представителя отдела образования одного из районов. После разбирательств мальчика отправили в приют до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.
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Кстати. Чтобы понедельник прошел легко, спланируйте приятный вечер: Приготовьте что-нибудь вкусное (тут пять простых рецептов в помощь) и посмотрите хороший фильм. А сейчас можно развлечься, пройдя два теста: про известных людей и одного актера. Или посмотрев «Доску позора», хотя тут скорее смех сквозь слезы. Удачной недели!
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