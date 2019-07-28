Погибшие белорусы, пенсия президента, митинги и история одних раскопок - все за выходные

В пятницу в Бресте случился конфликт между родителями 4-летнего малыша. Мама забрала ребенка и хотела уехать, его папа пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. Машину стали караулить родственники, чтобы женщина с ребенком не уехали. В общей сложности мама с малышом находилась в машине более 15 часов, пока не пустила в авто представителя отдела образования одного из районов. После разбирательств мальчика отправили в приют до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.