ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погибшие белорусы, пенсия президента, митинги и история одних раскопок - все за выходные

29.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Где провели выходные? Может, были на пляже, как президент, или ездили на рыбалку? Вот наша героиня в свои 70 лет каждый день ходит на Днепр рыбачить (хотя выловить можно что угодно, вон в Щучине в озере нашли ПЗРК). Но наступила новая рабочая неделя и принесла нам еще один денек тепла. Пройдите наш тест по новостям недели, а мы пока расскажем, чем она закончилась.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Грустные новости принесла суббота: два белоруса погибли за рубежом. На Аляске утонула белорусский режиссер Ника Никонова. Девушка со своим мужем Петром Маркеловым переходила реку, возвращаясь из заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях». В Санкт-Петербурге погиб видеоблогер из Беларуси, автор канала The road to the film. Павел вместе с диггером спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров, чтобы снять новый ролик для канала. Позже тела мужчин нашли на дне коллектора.
  • В июне предприятия продолжили активнее увольнять работников, чем принимать. И так уже восьмой месяц подряд. С начала этого года предприятия уволили больше 336 тысяч работников. Рассказываем, где чаще всего увольняли и брали на работу.
  • Вступил в силу «антитабачный» декрет, электронные сигареты тоже зацепило. Под запретом для курильщиков теперь пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет, рынки и торговые центры, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения. Обязательно и про штрафы почитайте. Может, все-таки бросите курить?
  • В России закрылись магазины, созданные при участии владельцев белорусского ритейлера «Евроторг». Упоминания о них уже нет в презентации компании. Не работает и российский сайт оператора. Оказалось, что компания продала магазины «Магниту».
  • В Москве и Батуми в эти выходные проходили митинги. В двух городах организованы они были оппозицией. В Москве люди были недовольны недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (в итоге в субботу задержали больше 1 тысячи человек, полицейские применили дубинки), а в Батуми требовали наладить отношения с Россией.


  • Как вы помните, в визовом центре Литвы в здании торгового центра «Галилео» обрушился потолок. В этом году в помещении был ремонт. Узнали, кто и когда его проводил. Кстати, актуальную информацию по времени и месту, где сейчас принимают и выдают документы, можно увидеть здесь.
  • После схода с рельсов 15 цистерн грузового поезда под Витебском последствия крушения устраняли чуть больше двух суток. В итоге уже в субботу все цистерны были подняты на рельсы, а движение поездов полностью восстановлено.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Как думаете, вы смогли бы обучать детей дома? Как? Зачем? Мы пригласили в студию родителей, которые решили не отдавать детей в школу и сами обучают их дома. Узнали у них, как ребенок получает знания по школьным предметам, что про семейное образование говорят родственники и нет ли у детей проблем с общением со сверстниками.
  • Вы бывали в Столице? Нет, мы не про Минск. Мы про деревню в 200 км от Минска и Витебска, где жители весьма равнодушно относятся к названию своего населенного пункта. Старожилы рассказали нам о прошлом и настоящем деревни. В когда-то многолюдной деревне теперь много пустующих домов, но местные все так же любят свою Столицу.

  • В пятницу в Бресте случился конфликт между родителями 4-летнего малыша. Мама забрала ребенка и хотела уехать, его папа пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. Машину стали караулить родственники, чтобы женщина с ребенком не уехали. В общей сложности мама с малышом находилась в машине более 15 часов, пока не пустила в авто представителя отдела образования одного из районов. После разбирательств мальчика отправили в приют до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.

  • Невероятно захватывающая история о раскопках Берестья. К каким грандиозным результатам может привести целеустремленность и настойчивость. Мы встретились с Петром Федоровичем Лысенко, именно он докопался до древнего города и руководил работами. Это очень интересная история, вы должны ее знать.


  • Александру Лукашенко в конце августа этого года исполнится 65 лет. Журналисты прикинули, на какую пенсию может рассчитывать президент. Кстати, он уже пять имеет право получать пенсию по возрасту. Получает ли?

  • Компания, у которой бизнесмен Михаил Здункевич купил 11 квартир за 10% от цены в «Маяке Минска», прокомментировала эту ситуацию. Застройщик три года вел переговоры с бизнесменом о возвращении долгов. Что будет дальше?

  • В центре Минска началась реконструкция с реставрацией бывшего Дома губернатора. Из-за многочисленных перестроек здание потеряло свой первоначальный вид. Узнали, как это отразится на реконструкции и что получится в итоге.

Все новости субботы, 27 июля

Все новости воскресенья, 28 июля

Кстати. Чтобы понедельник прошел легко, спланируйте приятный вечер: Приготовьте что-нибудь вкусное (тут пять простых рецептов в помощь) и посмотрите хороший фильм. А сейчас можно развлечься, пройдя два теста: про известных людей и одного актера. Или посмотрев «Доску позора», хотя тут скорее смех сквозь слезы. Удачной недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Чечерском районе девушка представилась сотрудницей санэпидемстанции и похитила деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика