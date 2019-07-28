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Уже в Малиновке, могут поехать в Сухарево. На каких маршрутах в Минске работают электробусы
29.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сейчас работают 46 электробусов. По каким маршрутам они пошли, TUT.BY рассказали в «Минсктрансе».
В начале года минские электробусы постоянно
По каким маршрутам ездят сейчас?
Автобусный маршрут № 1 «Веснянка — Вокзал» полностью перевели на обслуживание электробусами, сообщает «Минсктранс».
То же самое с другими маршрутами: № 8 «Сухарево-5 — Люцинская», № 32с «Малиновка-4 — Дружная», № 50с «Малиновка-4 — Вокзал»; № 103 «Малиновка-4 — Юго-Запад».
Из-за того, что путепровод по улице Железнодорожной на год закрыли на ремонт, электробусным временно сделали и маршрут № 63 «Юго-Запад — Дружная». В этом случае электробусы ездят вместо троллейбусов — объезжают закрытый участок по улицам, где нет контактной сети. Это сделано, чтобы сохранить связь спального микрорайона с центром Минска, объясняют транспортники.
Для подзарядки электробусов в 2019 году в микрорайонах Сухарево-5, Малиновка-4, Юго-Запад установили новые посты.
Куда еще могут пойти электробусы?
Специалисты «Минсктранса» прорабатывают варианты использования электробусов на автобусных маршрутах. Например, на маршруте № 82с «Серебрянка — Курасовщина», № 60 «Запад-3 — ТЦ Ждановичи».
А правда, что троллейбусное депо в Уручье станет электробусным?
Мы попросили «Минсктранс» прокомментировать слух о том, что троллейбусное депо, которое строится в микрорайоне «Уручье-6», может стать все же специализированным электробусным. На предприятии уверили: депо строят под 220 троллейбусов, планов по перепрофилированию сейчас нет.
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Всего по столице ездят 46 электробусов. Уточнили, на каких маршрутах они работают.
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