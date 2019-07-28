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Уже в Малиновке, могут поехать в Сухарево. На каких маршрутах в Минске работают электробусы

29.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сейчас работают 46 электробусов. По каким маршрутам они пошли, TUT.BY рассказали в «Минсктрансе».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В начале года минские электробусы постоянно курсировали по трем маршрутам: № 1 (Веснянка — Вокзал, четыре машины), № 43 (Серова — Дружная, четыре машины) и № 59 (Серова — Долгобродская, 13 машин). С тех пор на улицах Минска их стало заметно больше. По состоянию на 24 июля в городе работало 46 электробусов.

По каким маршрутам ездят сейчас?

Автобусный маршрут № 1 «Веснянка — Вокзал» полностью перевели на обслуживание электробусами, сообщает «Минсктранс».

То же самое с другими маршрутами: № 8 «Сухарево-5 — Люцинская», № 32с «Малиновка-4 — Дружная», № 50с «Малиновка-4 — Вокзал»; № 103 «Малиновка-4 — Юго-Запад».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Из-за того, что путепровод по улице Железнодорожной на год закрыли на ремонт, электробусным временно сделали и маршрут № 63 «Юго-Запад — Дружная». В этом случае электробусы ездят вместо троллейбусов — объезжают закрытый участок по улицам, где нет контактной сети. Это сделано, чтобы сохранить связь спального микрорайона с центром Минска, объясняют транспортники.

Для подзарядки электробусов в 2019 году в микрорайонах Сухарево-5, Малиновка-4, Юго-Запад установили новые посты.

Куда еще могут пойти электробусы?

Специалисты «Минсктранса» прорабатывают варианты использования электробусов на автобусных маршрутах. Например, на маршруте № 82с «Серебрянка — Курасовщина», № 60 «Запад-3 — ТЦ Ждановичи».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А правда, что троллейбусное депо в Уручье станет электробусным?

Мы попросили «Минсктранс» прокомментировать слух о том, что троллейбусное депо, которое строится в микрорайоне «Уручье-6», может стать все же специализированным электробусным. На предприятии уверили: депо строят под 220 троллейбусов, планов по перепрофилированию сейчас нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего по столице ездят 46 электробусов. Уточнили, на каких маршрутах они работают.
 
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