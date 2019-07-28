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Лето снова в отпуске? Погода в Могилеве на неделю

29.07.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как провели последние выходные этого июля, друзья? Надеемся, что хорошо, потому что следующие обещают быть прохладными и дождливыми. А всю эту неделю погода в Могилеве будет изменчивой и в целом прохладной. 


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 июля, будет до +24°С, днем возможен дождь. Но в целом погода будет солнечной.

Во вторник, 30 июля, станет пасмурно и температура снизится: +12…+18°С.

Еще ниже столбик термометра опустится в среду: +12…+16°С. Будут переменная облачность, в первой половине дня — порывистый ветер.

В четверг, 1 августа, будет по-прежнему прохладно — +13…+17°С — и пасмурно.

А вот в пятницу днем ожидается повышение температуры воздуха до +20°С. Правда, в ночь на субботу прогнозируют +11°С и дождь.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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