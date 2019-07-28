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Лето снова в отпуске? Погода в Могилеве на неделю
29.07.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как провели последние выходные этого июля, друзья? Надеемся, что хорошо, потому что следующие обещают быть прохладными и дождливыми. А всю эту неделю погода в Могилеве будет изменчивой и в целом прохладной.
Сегодня, 29 июля, будет до +24°С, днем возможен дождь. Но в целом погода будет солнечной.
Во вторник, 30 июля, станет пасмурно и температура снизится: +12…+18°С.
Еще ниже столбик термометра опустится в среду: +12…+16°С. Будут переменная облачность, в первой половине дня — порывистый ветер.
В четверг, 1 августа, будет по-прежнему прохладно — +13…+17°С — и пасмурно.
А вот в пятницу днем ожидается повышение температуры воздуха до +20°С. Правда, в ночь на субботу прогнозируют +11°С и дождь.
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В первые выходные августа будет совсем не жарко.
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