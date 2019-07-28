Нежарко, небольшие дожди. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Погода на неделе будет неустойчивой и нежаркой. Август начнется с небольших дождей, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 29 июля, днем +19…21 °С, ясно.

Во вторник, 30 июля, воздух прогреется до +19 °С. Без осадков.

В среду, 31 июля, возможен дождь, ветрено. В дневные часы — до 17 градусов тепла.

В первый день августа, в четверг, дождь пройдет ночью, днем — +15…17 °С.

В пятницу, 2 августа, дождь, по прогнозу, соберется к вечеру. Температура воздуха — до 20 градусов со знаком плюс.

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