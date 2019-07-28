|
Нежарко, небольшие дожди. Погода в Витебске на неделе
29.07.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода на неделе будет неустойчивой и нежаркой. Август начнется с небольших дождей,
В понедельник, 29 июля, днем +19…21 °С, ясно.
Во вторник, 30 июля, воздух прогреется до +19 °С. Без осадков.
В среду, 31 июля, возможен дождь, ветрено. В дневные часы — до 17 градусов тепла.
В первый день августа, в четверг, дождь пройдет ночью, днем — +15…17 °С.
В пятницу, 2 августа, дождь, по прогнозу, соберется к вечеру. Температура воздуха — до 20 градусов со знаком плюс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода на неделе будет неустойчивой и нежаркой. Август начнется с небольших дождей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)