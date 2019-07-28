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В понедельник будет +32ºС. Все о погоде в Бресте на этой неделе
29.07.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жара вернется в Брест, но только на один день. Зато всю неделю брестчан ждет теплая погода и почти без осадков.
Самым горячим днем недели станет понедельник. После обеда воздух прогреется до +32 ºС. Вечером возможен дождь с грозой,
Во вторник будет переменная облачность и, возможно, небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +27 ºС.
В среду и четверг осадков не обещают. Днем температура воздуха составит +21..+23 ºС.
В пятницу будет переменная облачность без дождя и гроз. Во второй половине дня воздух прогреется до +25 ºС.
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Жара вернется в Брест, но только на один день.
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