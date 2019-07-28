В понедельник будет +32ºС. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Жара вернется в Брест, но только на один день. Зато всю неделю брестчан ждет теплая погода и почти без осадков.

Самым горячим днем недели станет понедельник. После обеда воздух прогреется до +32 ºС. Вечером возможен дождь с грозой, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность и, возможно, небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +27 ºС.

В среду и четверг осадков не обещают. Днем температура воздуха составит +21..+23 ºС.

В пятницу будет переменная облачность без дождя и гроз. Во второй половине дня воздух прогреется до +25 ºС.