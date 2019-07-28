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Бруснику на Брестчине можно будет собирать с 5 августа, клюкву - с 25 августа

29.07.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории Брестской области собирать, заготавливать и закупать дикорастущие ягоды можно будет с 5 и 25 августа. Соответствующее решение принято Брестским облисполкомом, пишет «Вечерний Брест».


Вероятно, больших урожаев из-за засухи ждать не стоит. Поэтому к ягодникам стоит относиться с особой бережливостью. Обычно в сезон сбора дикоросов в приграничных районах увеличивается количество наших соседей-украинцев, которые пытаются подзаработать на ягодах.

 
Теги: Брест
 
 
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Соответствующее решение принято Брестским облисполкомом.
 
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