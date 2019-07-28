Бруснику на Брестчине можно будет собирать с 5 августа, клюкву - с 25 августа

Источник материала: Tut.by

На территории Брестской области собирать, заготавливать и закупать дикорастущие ягоды можно будет с 5 и 25 августа. Соответствующее решение принято Брестским облисполкомом, пишет «Вечерний Брест».





Вероятно, больших урожаев из-за засухи ждать не стоит. Поэтому к ягодникам стоит относиться с особой бережливостью. Обычно в сезон сбора дикоросов в приграничных районах увеличивается количество наших соседей-украинцев, которые пытаются подзаработать на ягодах.