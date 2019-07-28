Солнечно и холодно. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Свои последние дни июль проведет в лени и апатии. В итоге на предстоящей неделе в Гомеле снова похолодает, но зато хоть дождей поубавится.





Итак, по данным pogoda.by, в понедельник еще тепло до +30, но северный ветер уже пришел и к вечеру мы это ощутим.

Во вторник +24ºC, без осадков.

В среду — сильный ветер и всего +18ºC .

В четверг и пятницу +21ºC, солнечно.

Хорошей недели, друзья!

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