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Солнечно и холодно. Погода в Гомеле на неделе
29.07.2019 09:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свои последние дни июль проведет в лени и апатии. В итоге на предстоящей неделе в Гомеле снова похолодает, но зато хоть дождей поубавится.
Итак,
Во вторник +24ºC, без осадков.
В среду — сильный ветер и всего +18ºC .
В четверг и пятницу +21ºC, солнечно.
Хорошей недели, друзья!
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Свои последние дни июль проведет в лени и апатии.
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