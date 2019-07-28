Отфильтровали 14 нарушителей

Источник материала: Навiны Палесся





Вечером 27 июля, всего за пару часов, в ходе операции «Фильтр» в Столине было выявлено 14 нарушений по линии ГАИ.

Как сообщил корреспонденту «НП» старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО, два водителя управляли транспортными средствами, не имея права управления; два водителя грубо нарушили правила обгона; два водителя нарушили правила перевозки детей – проигнорировали автокресла, а значит, безопасность своих чад…

Отдельная тема – техническое состояние автомобилей, которые попали в поле зрения инспекторов ГАИ во время операции. Так, три водителя управляли транспортными средствами без техосмотра. Причём, этим были грешны не только обычные граждане, но и представители предприятий и организаций района. Один водитель управлял автомобилем, который был допущен на линию с неисправностями, второй – управлял «Амкодором», не имея соответствующей категории.

Все нарушители будут привлечены к ответственности в виде штрафов. А вот нарушителей правил обгона ожидает более серьёзное наказание – вплоть до лишения прав.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ