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Отфильтровали 14 нарушителей

29.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Отфильтровали 14 нарушителей

Вечером 27 июля, всего за пару часов, в ходе операции «Фильтр» в Столине было выявлено 14 нарушений по линии ГАИ.
Как сообщил корреспонденту «НП» старший госавтоинспектор ОГАИ Столинского РОВД Игорь КУЗЕМКО, два водителя управляли транспортными средствами, не имея права управления; два водителя грубо нарушили правила обгона; два водителя нарушили правила перевозки детей – проигнорировали автокресла, а значит, безопасность своих чад…
Отдельная тема – техническое состояние автомобилей, которые попали в поле зрения инспекторов ГАИ во время операции. Так, три водителя управляли транспортными средствами без техосмотра. Причём, этим были грешны не только обычные граждане, но и представители предприятий и организаций района. Один водитель управлял автомобилем, который был допущен на линию с неисправностями, второй – управлял «Амкодором», не имея соответствующей категории.
Все нарушители будут привлечены к ответственности в виде штрафов. А вот нарушителей правил обгона ожидает более серьёзное наказание – вплоть до лишения прав.
Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Вечером 27 июля, всего за пару часов, в ходе операции «Фильтр» в Столине было выявлено 14 нарушений по линии ГАИ.
 
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