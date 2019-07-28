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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на неделе
29.07.2019 09:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой, преимущественно солнечной, но иногда будут идти дожди,
В понедельник будет солнечно и жарко. Воздух прогреется до +30 °С.
Во вторник — дожди и грозы. Температура воздуха днем — от +23 до +25 °С.
В среду — переменная облачность, утром — возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.
В четверг будет сплошная облачность, а вечером дождь, до +21 °С.
В пятницу — переменная облачность и до +23 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Гродно будет теплой, преимущественно солнечной, но иногда будут идти дожди.
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