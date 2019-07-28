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В Пинском районе ветеринары разбираются, чем заболели свиньи на частном подворье

29.07.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 июля в деревне Завидчицы, что в Пинском районе, на одном из подворий заболели свиньи. Хозяева скотины обратились к ветеринару, на место происшествия прибыли специалисты ветслужбы и постановили уничтожить животных, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: «Медиа-Полесье»

Главный врач районной ветеринарной станции Борис Коптюха на вопрос: «Правда ли, что в деревне Завидчицы была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней?» — ответил, что ничего такого не было, и повесил трубку.

Жители Завидчиц подтвердили, что ветслужба действительно приезжала в село и усыпляла свиней.

Пострадало от опасной болезни хозяйство многодетной семьи, в которой воспитывается пятеро детей. Хозяйка подворья Анна подтвердила приезд специалистов ветслужбы:

— Усыпили всех шесть взрослых свиней, вывезли туши на уничтожение, а сарай обработали. О компенсации пока ничего не говорили.

В райисполкоме подтвердить или опровергнуть информацию о вспышке АЧС не смогли. Сказали, что выводы будут сделаны после исследования биологических образцов животных и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Представители местных властей уверили, что в любом случае семья получит компенсацию за пропавший домашний скот.

 
 
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Какая болезнь поразила животных станет известно после исследования биологических образцов.
 
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