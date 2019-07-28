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Грозы и до +32°С ожидаются 29 июля в Беларуси

29.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Грозы и до +32°С ожидаются 29 июля в Беларуси

В Беларуси 29 июля местами ожидаются грозы, по югу температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью будет слабым, а днем северо-восточным, восточным умеренным, при грозах порывистым. Синоптики предупреждают о сильных порывах в отдельных районах.

Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, днем будет 20-26 градусов, по югу — до плюс 27-32 градусов.-0

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/grozy-i-do-32-gradusov-zhary-ozhidajutsja-29-ijulja-v-belarusi-356418-2019/
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В Беларуси 29 июля местами ожидаются грозы, по югу температура воздуха достигнет плюс 30-32 градуса, сообщили в Республиканском центре по...
 
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