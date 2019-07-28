Комплексные профилактические мероприятия

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Целью проведения данных мероприятий является профилактика пьянства и алкоголизма, а также предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Специфика работы милиции по профилактике преступлений, совершаемых на почве бытовых отношений, заключается не только в организации эффективной системы реагирования на сигналы об уже совершенных правонарушениях, но и в проведении мероприятий по выявлению «проблемных» семей, острых бытовых конфликтов, чреватых трагическими последствиями.

Уважаемые граждане! Если вы подверглись семейной жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102. В решении проблем насилия в семье помогут вам и специалисты территориальных центров социального обслуживания населения, а также психологи и юристы бесплатной «горячей телефонной линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.

Вриод заместителя начальника управления – начальника МОБ подполковник милиции П.Н.Змитер