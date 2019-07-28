Дети-сироты из Беларуси предложили ООН реализовать сразу 6 новых проектов

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Участники образовательного проекта предлагали решения для проблем, связанных с гендерным равенством, трудноизлечимыми в Беларуси заболеваниями, положением бездомных и улучшением качества образования. Все проекты будут переданы белорусскому подразделению детского фонда ООН.

На разработку своих проектов у детей было 9 дней — ровно столько длилась лагерная смена. В первой половине дня дети учились программированию и околосмежным наукам, а после обеда собирались на “мозговые штурмы”, чтобы применить полученные знания на практике.

Средний возраст участников — 15 лет, однако темы, которые предлагают решать подростки, совсем не детские. Среди предложенных проектов — YouTube-шоу, в котором бездомные смогут реабилитироваться и найти себе работу; лендинг, который будет помогать людям бороться с эпилепсией; приложение для покупки и подбора индивидуальной одежды с любым принтом; сайт для абитуриентов, а также платформа для тех, кто нуждается в бесплатной юридической консультации и помощи.

Каждый проект представляет собой полноценную концепцию с названием и логотипом, сроками его реализации, стратегией продвижения и даже ориентировочным бюджетом. Организовать рабочий процесс и создавать полезные проекты ребятам помогали преподаватели и психологи из белорусского образовательного центра “Адукар”. Они обучали ребят SEO и SMM, бизнес-планированию, журналистике, программированию и веб-дизайну.

Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее — строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет постоянно.