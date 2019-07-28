Делегация Минской области примет участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана

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Программой форума предусмотрена работа трех секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов двух стран. О межрегиональных связях Минской области и Республики Узбекистан в своем докладе расскажет заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

Только в прошлом году делегации Узбекистана посетили Минщину четыре раза. Представители центрального региона дважды совершили ответные визиты, по итогам которых были подписаны три международных документа, регламентирующих межрегиональное сотрудничество.

В ходе встречи, которая состоялась в апреле этого года в Миноблисполкоме, стороны подписали учредительный договор о создании совместного предприятия, учредителем которого с белорусской стороны стало ОАО «Здравушка-милк».

Итогом реализации межрегиональных соглашений о сотрудничестве стал значительный рост экспорта товаров производителей Минской области в Республику Узбекистан. Если в 2018 году экспорт товаров составил 12,8 млн. долларов США, то за 4 месяца этого года удалось получить более 10 млн.

Между Минской и Ташкентской областью активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. К примеру, Минский областной краеведческий музей работает с Государственным музеем истории Узбекистана.

Ожидается, что на площадках форума будут подписаны новые межрегиональные соглашения о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Справочно.

Основу экспорта в Узбекистан в 2019 году составили мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, продукты переработки нефти и приборы, применяемые в медицине.

Импортировались в Минскую область хлопчатобумажная пряжа, трикотажные полотна, свежий и сушеный виноград.

Программа форума

Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Форум состоится в рамках официального визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Участие в Форуме примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана на Форуме возглавит первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.

Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам сотрудничества в области промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. В рамках секций будут работать тематические выставки.

Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.

На площадках Форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

Гости и участники Форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. В рамках Форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Узнать более подробную информацию и ознакомиться с программой можно по следующим ссылкам:

Официальный сайт Совета Республики

Программа Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Программа Секции № 1 «Расширение сотрудничества в области промышленной кооперации»

Программа Секции № 2 «Перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и продовольственной безопасности»