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Включат ли службу в армии в трудовой стаж?

29.07.2019 11:20 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Профсоюзы поддерживают предложение Минобороны о включении службы в армии в трудовой стаж.

Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире программы «Неделя» на СТВ 28 июля.

По мнению Орды, молодой человек не должен терять трудовой стаж, исполняя воинский долг в армии, потому что он там он тоже трудится – защищает суверенитет и свое государство.

«Мы относимся к этому абсолютно положительно, потому что сегодня, если молодой человек идет и защищает – призывается, исполняет воинский долг – он не должен терять трудовой стаж, поскольку он тоже трудится. И этот труд называется защитой суверенитета, защитой своего государства», – сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко 24 июля подписал Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Документ закрепил новые условия призыва в армию.

По данным властей, на сегодня число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья. Законом были сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению, но отменили для продолжения образования.

Так, отсрочка призыва в армию для продолжения образования предоставляется гражданам один раз и предусмотрена только для получения среднего, профессионально-технического, среднего специального или высшего образования I ступени. В результате для обучения в магистратуре бакалавру сначала нужно будет отслужить в армии.

«С 2016 года мы сталкиваемся и столкнемся в перспективе с чисто демографической проблемой, – заявил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров 23 июля. – Необходимо призвать порядка 10 тысяч, но реально призвано, например, в последнем призыве всего 4,2 тысячи человек».

Минобороны предложило вернуть период срочной службы в армии в страховой стаж и «непременно с неуклонной твердостью» будет добиваться принятия своего предложения. Однако его не поддержали другие ведомства – Минтруда и соцзащиты и министерства финансов.

 
 
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Профсоюзы поддерживают предложение Минобороны о включении службы в армии в трудовой стаж. Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире...
 
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