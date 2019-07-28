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В Москве дали салют в день освобождения Бреста
29.07.2019 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве, сообщило в своем
Брест первым из советских городов в 1941-м принял на себя вражеский удар. А оборона Брестской крепости стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной.
Салют на Поклонной горе — часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов. Первый прогремел 10 апреля в честь освобождения Одессы. Последний дадут 9 мая 2020 года в честь освобождения Праги.
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Салют на Поклонной горе - часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов.
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