В Москве дали салют в день освобождения Бреста

Источник материала: Tut.by

Салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве, сообщило в своем телеграм-канале посольство Беларуси в Российской Федерации.



Видео: RT на русском

Брест первым из советских городов в 1941-м принял на себя вражеский удар. А оборона Брестской крепости стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной.

Салют на Поклонной горе — часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов. Первый прогремел 10 апреля в честь освобождения Одессы. Последний дадут 9 мая 2020 года в честь освобождения Праги.