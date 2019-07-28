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В Москве дали салют в день освобождения Бреста

29.07.2019 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремел в Москве, сообщило в своем телеграм-канале посольство Беларуси в Российской Федерации.

Видео: RT на русском

Брест первым из советских городов в 1941-м принял на себя вражеский удар. А оборона Брестской крепости стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной.

Салют на Поклонной горе — часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов. Первый прогремел 10 апреля в честь освобождения Одессы. Последний дадут 9 мая 2020 года в честь освобождения Праги.

 
Теги: Брест
 
 
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Салют на Поклонной горе - часть проекта к юбилею Победы. Всего дадут 17 салютов.
 
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