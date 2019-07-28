Теперь в Гродно по Неману можно покататься на деревянной ладье викингов

Источник материала: Tut.by

В Гродно появился новый аттракцион — все желающие могут покататься на настоящей скандинавской ладье. Когда-то давно суровые викинги на подобных судах приплывали к берегам Немана, чтобы торговать с местными жителями. Спустя 10 веков уже в современном Гродно реконструктор Андрей Блажевич начал организовывать экскурсии на необычном корабле, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Ладья называется «Инггерт», что означает «хранимая богиней». На ее строительство у Андрея ушло два года. Прошлым летом судно было спущено на воду . Команда даже сплавилась по Неману. С того момента ладья претерпела некоторые изменения. Если в прошлом году двигались с помощью весел, теперь же на драккаре установлен двигатель от моторной лодки — без него на неглубокой реке судно просто встанет. Один из единомышленников реконструктора, Никита, объясняет это тем, что в последнее время Неман очень сильно обмелел:

— Довольно долго ходили на веслах. Сейчас уровень воды невысокий, иногда можно даже веслом дно зацепить. Да и физически это тяжело. Было несколько энтузиастов, которые пробовали несколько минут помахать веслом, а потом, обессиленные, удивлялись, почему ладья проплыла всего несколько метров.









Военно-исторической реконструкцией Андрей занимается уже более восьми лет. По образованию — врач-рентгенолог. Историческая реконструкция для него — это не просто хобби, а скорее еще одно призвание.

Сперва отдавал предпочтение XIII—XIV векам, но потом «перешел» на X—XI века. Молодого человека заинтересовала эпоха викингов. Сначала воссоздавал быт того времени, а потом замахнулся на дерзкий проект: построить средневековую ладью скандинавского типа.

— Судно я рассматривал как исторический объект, с которым можно принимать участие в различных тематических фестивалях и военно-исторических реконструкциях, — обстоятельно рассказывает Андрей. — Потом возник еще один вариант: использовать лодку как историко-туристический проект, который не только привлекает гостей нашего города, но и в каком-то смысле популяризирует историю Гродненщины.



Андрей Блажевич. Фото: grodnonews.by

Реализация данного проекта была не из легких: пришлось решать немало юридических вопросов, да и изначально никто особо не верил в успех затеи. На драккаре Андрея все официально: у ладьи есть регистрационный знак, а городские власти официально дали зеленый свет для водных прогулок.

— Первыми моими гостями были ребята из Литвы, которые решили посетить и полюбоваться Гродно. Для меня подобный дебют оказался немного волнительным и даже неожиданным, поскольку и подумать не мог, что в первый раз с нами будут плыть иностранные туристы. Не хотелось ударить в грязь лицом и как-то оплошать, но все прошло замечательно, они были в восторге! — делится эмоциями Андрей.



Фото: grodnonews.by

Отправляться лодка будет от причала маломерных судов, что находится возле корчмы «У причала». Правда, подобные экскурсии возможны только летом, зимой же драккар будет храниться в сухом доке.

Стоимость исторического круиза обойдется взрослому в 8 рублей, детский билет стоит 5 рублей (до 7 лет — бесплатно). Время экскурсии — 20−25 минут.