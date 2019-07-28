«На переговоры ходила с дядей». Выпускница БГУИР в 23 года организовала IT-лагерь для сирот

Источник материала: Tut.by

Начальную школу Катя Бриль из Солигорска закончила на отлично. На выпускном родители подошли к учительнице сказать «спасибо», а в ответ получили: «Такие отметки скорее случайность». Мама с папой растерялись. А дочь, узнав про этот разговор, поставила себе цель: доказать — педагог ошибалась. Катя закончила 11 классов с золотой медалью, БГУИР — с красным дипломом. После магистратуры ей предлагали хорошую работу с приличным окладом. Она решила: деньги подождут, и в 23 года организовала IT-лагерь для детей-сирот. В интервью TUT.BY она честно рассказала, как важно и непросто было это сделать.





С Екатериной мы встречаемся в кафе накануне заезда детей в лагерь. Коротенькая смена рассчитана на девять дней и 70 подростков из разных регионов. Катя немного волнуется — это ее первый большой самостоятельный проект.

— Учительница поняла, что когда-то ошибалась?

— Не знаю, да и не важно, — отвечает собеседница. — Та детская обида давно превратилась в вызов себе, и теперь я уже себе доказываю, что в жизни нет ничего невозможного. Зато есть классные люди, которые эту жизнь меняют.

Два года назад Катя познакомилась с Анной-Марией из Бреста. Девушка сейчас живет за границей и занимает важную должность в большой в международной компании. С друзьями-айтишники они придумали провести в Беларуси IT-лагерь для сирот. Катя подключилась к команде организаторов. Проект планировали на раз и дальше продолжать не собирались.

— Прошлым летом со мной связался один из спонсоров лагеря, сказал, было бы здорово все повторить, — вспоминает собеседница. — Он обещал поддержать морально и немного финансово — остальное на мне. Я испугалась, мне ведь всего 23. До этого я работала только исполнителем, а тут вроде как самой нужно все организовывать и за все отвечать. Несколько месяцев я думала, а потом согласилась.

Есть тут и личные причины. Когда Кате исполнилось пять, ее родители попали в ДТП. Мама год пролежала в больнице, но даже после этого так и не смогла ходить.

— До аварии мама работала в лаборатории, но после трагедии вернуться туда уже не получилось, — Катя переходит к своей истории. — Да и психологически ей, молодой женщине, выехать на улицу в инвалидной коляске было сложно. С шести лет я помогала им с папой по хозяйству. А позже семьей мы обивали пороги горисполкома, и на улице, где мы строили квартиру, сделали пандусы.

Вся эта история стала для Кати примером: если в трудную минуту рядом оказываются люди, готовые тебя поддержать, и беда кажется не такой страшной. Семьей они тогда вытянули маму из депрессии.

— Возможно, для кого-то из детей-сирот наш лагерь тоже окажется таким же важным, — объясняет Катя, почему все-таки «загорелась» идеей новой смены.

«У меня спрашивали „Вы, что, не можете найти нормальную работу?“»



«Часть сирот воспринимает мир так, будто им все должны, — рассуждает Катя. — Им нужно объяснять, что это не так. В лагере мы специально отказались от подарков, а еще моя идея — чтобы дети не только слушали спикеров, но и в группах делали свой проект»

Пилотный лагерь назвали «You can» или «Ты можешь». Абсолютно удачным он вряд ли получился. Часть детей тогда приехали просто за планшетами, которые участникам собирались вручить в конце курса, и даже этого не скрывали.

— В то же время были дети, которым, казалось, интересно все, — делится мнением собеседница. — Они бы изучали и роботов, и беспилотники, но финансовые возможности этого не позволяют. Хотелось поддержать таких мальчиков и девочек и собрать в нашем втором лагере.

Через знакомых Катя нашла психолога-профориентолога. Чтобы отобрать мотивированных подростков, специалист составила тест. Сотрудники Минобразования, у которых организатор попросила помочь, без проблем разослали анкеты по домам-интернатам и детским домам семейного типа. В итоге нашлось 300 кандидатов.

— Мы хотели отобрать 150 человек. Боялись, как же выбрать, чтобы никого не обидеть? Но только начали с психологом всех обзванивать, дети сами стали отказываться, — говорит о первых сложностях собеседница. — Одни жаловались, что их заставили пройти тест, другим уже подвернулась путевка в спортивный лагерь, третьи — теряли интерес, услышав, что у нас будут занятия, а не игры. В итоге осталось всего 70 желающих. Я расстроилась.

В чувства привела новая проблема. Когда решили вопрос с детьми, в отказ пошли некоторые из их законных представителей. У одной из мам, например, позиция была такая: ребенок в этом году идет в 9 класса, а потом собирается в колледж. «Сейчас, — говорила она, — вы нарассказываете ему про свои IT, и что я буду с ним делать?»

— Приходилось объяснять, — не скрывает эмоций Катя. — У меня спрашивали «Почему я это провожу?», говорили: «Вы, что, не можете найти нормальную работу?», но главное никто не понимал: почему бесплатно? Все уверены, бесплатный сыр только в мышеловке.

Хорошо, шутит Катя, что никто их этих родителей не видел ее вживую. Скорее всего, заметив, что перед ними 23-летняя девчонка, доверия было бы еще меньше. В тот момент, говорит, как никогда хотелось, чтобы ей поскорее исполнилось 30.

«Как только собеседники видели меня вживую, удивлялись: „Ой, а это вы?“»





Параллельно нужно было придумать программу для лагеря, найти спикеров, а еще базу, компьютеры и спонсоров. Последние три пункта были особенно сложные. Все же, пока твое имя никто не знает и о проекте ни разу не слышал, к тебе относятся насторожено.

— Я звонила в разные компании, договаривалась на встречи, — вспоминает Катя. — Вроде по телефону все нормально, но как только собеседники видели меня вживую, удивлялись: «Ой, а это вы?». Многих отпугивал молодой возраст. Тогда, чтобы избежать конфузов, я попросила дядю и друга, которому 35 лет, по очереди сопровождать меня на переговорах. Они надевали костюмы, мы заходили в кабинеты, я представляла: «Этот человек — финансовый эксперт проекта», — и начинала рассказывать про идею лагеря.

— Но они ведь тоже люди неизвестные?

— Они солидные мужчины в костюмах, а это вызывает доверие, — смеется собеседница. — Мне же только недавно исполнилось 24. Большинство ребят моего поколения хотят мало работать и много зарабатывать. Поэтому нас воспринимают как инфантилов, которые придут, наговорят и ничего не сделают.

Пришлось обить немало порогов, но деньги нашлись. Кто-то дал 5000 долларов, кто-то — 3000, а кто-то предложил: «Придите в конце, и я добавлю столько, сколько будет не хватать. Хотя, надеюсь, добавлять не придется».

— Как-то все у тебя просто.

— Не знаю, компьютеров, например, мы нашли только половину, а денег — ровно на девять дней лагеря. Хотя в планах — работать с участниками и после смены, — рассуждает собеседница. — А еще в последний момент нас кинули с базой, где мы хотели расселить детей. Еще в марте договорилась с людьми, у которых собирались арендовать здание. Вроде бы все шло нормально. Но летом, когда пришла оплачивать, мне сказали: помещение рассчитано на 240 мест, и попросили добрать еще участников. Я сказала: «Не могу», и переговоры закончились. Мы с друзьями засели за телефоны и стали срочно искать новую базу.

«Большинство из детей приехали к нам не за IT-знаниями, а за верой в себя»





Лагерь прошел с 13 по 21 июля. Конечно, за девять дней никто не сделал из детей программистов или, например, дизайнеров, но главная идея не в этом.

— Большинство участников приехали к нам не за IT-знаниями, а чтобы поверить в себя. Хотелось показать этим мальчикам и девочкам, что в жизни всего можно достичь, — рассуждает Катя. — Среди наших спикеров, например, была девушка, которая в восемь лет потеряла маму. Сейчас у нее два успешных бизнеса и победа в победа в конкурсе «Миссис Минск». Выходит, все возможно. Главное — постараться.

— А себя получилось убедить, что и в 23 года многое возможно?

— Да, теперь я на связи со всеми нашими участниками и хочу каждому помочь исполнить свою мечту, — улыбается собеседница. — В планах организовать третий сезон IT-лагеря. Думаю, для этого достаточно будет дождаться следующего лета, а не 30 лет.