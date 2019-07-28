Лето снова капризничает? Какой будет погода в стране на неделе

Источник материала: Tut.by

В понедельник атмосферный фронт вытеснит теплый воздух на юг страны. На этой неделе погодные условия на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более холодной воздушной массе. В выходные дни ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприролды.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 30 июля, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7…9°С по северо-востоку до +18…20°С по юго-западу республики; максимальная температура днем в основном +17…23°С, по юго-западу воздух еще прогреется до +24…28°С.

В среду, 31 июля, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по Брестской области, а днем в отдельных районах по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, по юго-западу +13…16°С; максимальная температура днем в основном +14…21°С, лишь местами по югу страны воздух прогреется до +25°С.

В четверг, 1 августа, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…13°С, максимальная температура днем в основном +16…23°С, по юго-западу +24…25°С.

В пятницу, 2 августа, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…15°С, максимальная температура днем +18…25°С, по юго-западу до +27°С.

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