ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето снова капризничает? Какой будет погода в стране на неделе

29.07.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник атмосферный фронт вытеснит теплый воздух на юг страны. На этой неделе погодные условия на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в более холодной воздушной массе. В выходные дни ожидается неустойчивая с кратковременными дождями погода. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприролды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник, 30 июля, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7…9°С по северо-востоку до +18…20°С по юго-западу республики; максимальная температура днем в основном +17…23°С, по юго-западу воздух еще прогреется до +24…28°С.

В среду, 31 июля, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по Брестской области, а днем в отдельных районах по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, по юго-западу +13…16°С; максимальная температура днем в основном +14…21°С, лишь местами по югу страны воздух прогреется до +25°С.

В четверг, 1 августа, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…13°С, максимальная температура днем в основном +16…23°С, по юго-западу +24…25°С.

В пятницу, 2 августа, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…15°С, максимальная температура днем +18…25°С, по юго-западу до +27°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник атмосферный фронт вытеснит теплый воздух на юг страны.
 
Новости дня
Новости общества
 
«На переговоры ходила с дядей». Выпускница БГУИР в 23 года организовала IT-лагерь для сирот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные шлепанцы женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика