На проспекте Независимости устанавливают «умные» ретрофонари

Источник материала: Tut.by

Во многих местах вдоль проспекта Независимости можно видеть старые демонтированные опоры и подготовленные новые. Там устанавливают ретрофонари. Всего от площади Независимости до улицы Козлова их будет 137, рассказывает издание «The Village Беларусь».



Фото: из Telegram-канала https://t.me/minsk_new

Еще в январе прошлого года сообщалось, что на проспекте Независимости хотят установить ретрофонари — стилизованные под середину прошлого века.

— Мы предлагаем вернуть дизайн тех опор, которые украшали проспект в 1950-е годы, в последующие годы они были видоизменены, — пояснял директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич. — Сейчас этот вопрос обсуждается.

К маю первые такие светильники установили на площади Победы, вокруг монумента.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

— Четыре новых светильника, — говорил директор предприятия УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич, — установлены взамен прежних, верой и правдой отслуживших, если не ошибаюсь, свыше 60 лет: их сооружали в середине прошлого столетия. Нынешние опоры, разумеется, современные, оцинкованные, а сами светильники светодиодные. Это этап проекта реконструкции освещения центральной части города, ставшей для нас еще и своего рода экспериментальной площадкой.

Сейчас работы на проспекте ведет ООО «Завет». Директор компании Дмитрий Бода рассказал, что кронштейны и тумбы у фонарей будут выполнены в стиле ретро, а сами фонари будут светодиодными.

— Каждый со своим программатором, они смогут между собой «общаться». На ночь они будут диммироваться — уменьшать мощность, чтобы экономить электроэнергию. Сейчас ночью фонари на проспекте горят один через два, получается на дороге этакая зебра, полосами освещение. А мы за счет диммирования уберем эту зебру и снизим мощность освещения: ночью такое яркое не нужно.

Светильники «общаются» между собой и управляются пультом компании «Мингорсвет» на Платонова. Работоспособностью каждого светильника можно будет управлять и какие-то включать поярче, другие — послабее.

Компания заменит 137 фонарей от улицы Козлова до Красного костела. Завершить работы планируют к концу сентября — началу октября.

— Второй этап запланирован на следующий год: если всем понравится — то продлят до Филимонова, — добавил Дмитрий Бода.