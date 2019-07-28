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Пьяный парень угнал мотоцикл друга и попал в ДТП. Ему грозит до пяти лет

29.07.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который пьяным угнал мотоцикл друга и попал в аварию. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

27-летний минчанин приехал на своем мотоцикле «Кавасаки» к приятелю. Парни выпили, владелец мотоцикла решил уйти домой пешком. Молодой человек оставил ключи 25-летнему приятелю, и сказал, что вернется за мотоциклом завтра.

Но приятель решил прокатиться на оставленном «Кавасаки», не имея прав управления какой-либо из категорий автомототранспорта. В итоге парень перепутал педали газа и тормоза и совершил ДТП. Обошлось без жертв. Милиция задержала парня, а мотоцикл поместили на охраняемую стоянку.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета, там действиям минчанина дадут правовую оценку.

По части 1 статьи 214 («Угон транспортного средства или маломерного судна») Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Не имея прав, парень перепутал педали газа и тормоза и совершил ДТП.
 
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