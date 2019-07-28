Какое понятие стало белорусам ближе: «цырк на дроце» или IT-страна. Голосуйте!

• «Цырк на дроце» — неповторимое уникальное выражение, которым часто пользуются белорусы и которое не переводится на другие языки

• Оно метко и коротко называет какую-то блажь с участием серьезных людей, позволяя при этом не обидеть их

• Эта фраза выражает широкий спектр ощущений белорусов — от отношения к смешному и нелепому до способа социальной критики

• Белорусский национальный вид хореографического искусства