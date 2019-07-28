Какое понятие стало белорусам ближе: «цырк на дроце» или IT-страна. Голосуйте!

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Сегодня выбор между «цыркам на дроце» и IT-страной. Голосуйте!
• «Цырк на дроце» — неповторимое уникальное выражение, которым часто пользуются белорусы и которое не переводится на другие языки
• Оно метко и коротко называет какую-то блажь с участием серьезных людей, позволяя при этом не обидеть их
• Эта фраза выражает широкий спектр ощущений белорусов — от отношения к смешному и нелепому до способа социальной критики
• Белорусский национальный вид хореографического искусства
• IT-страна — белорусский государственный проект, основанный на концепции вывода Беларуси в число мировых лидеров IT-индустрии
• Проект начался декретом президента, который существенно расширяет экономические свободы и возможности в IT-секторе и легализует криптовалюты в Беларуси
• Фундаментом реализации проекта стал Парк высоких технологий
• Для того, чтобы войти, подтвердите, что вы не робот, ответив на вопрос: роторная жатка или обмолот?