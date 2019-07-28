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ФПБ примет активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в Беларуси

29.07.2019 13:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов примет активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в Беларуси, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда перед X Пленумом совета Федерации в штаб-квартире Национального профцентра, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ будет выдвигать представителей в избирательные комиссии всех уровней, примет активное участие в наблюдении за выборами. "Федерация профсоюзов - одна из самых массовых общественных организаций. Безусловно, мы никогда не оставались в стороне от важных политических, общественных событий", - сказал Михаил Орда.

Федерация поддержит кандидатов и их программы, созвучные с направлениями и принципами, которые преследует в своей работе ФПБ. "Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые предложат себя для избрания депутатами и будут избраны, были, как говорится, от земли, знали ситуацию в трудовых коллективах, разбирались в вопросах, слышали и понимали проблемы населения", - отметил председатель федерации.

Качество законов определяет качество жизни. Поэтому важно, чтобы законодательный орган был высокопрофессиональным, подчеркнул Михаил Орда.

"Нам очень важно, чтобы в тех законопроектах, которые будут приниматься, депутатами учитывалось мнение профсоюзов, трудящихся. ФПБ, членские организации, отраслевые профсоюзы поднимают те вопросы, которые наиболее волнуют людей", - добавил он.

Проведение парламентских выборов Беларуси намечено на ноябрь.

Профсоюзы традиционно принимают активное участие во всех знаковых для общества событиях. В 2016 году более 6 тыс. наблюдателей от Федерации профсоюзов были аккредитованы для мониторинга парламентских выборов, в составе участковых избирательных комиссий работали около 9 тыс. профсоюзных представителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов примет активное участие в подготовке и проведении парламентских выборов в Беларуси, сообщил журналистам...
 
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