Несколько спортзалов и бассейн. Как идет подготовка к открытию самой большой школы на Гродненщине

Источник материала: Tut.by

Средняя школа № 41, расположенная в микрорайоне Ольшанка, станет первой и пока единственной школой-гигантом на Гродненщине. Первых классов в новом учебном году здесь наберут 24, а вот выпускников вероятнее всего не будет — старшеклассники предпочитают получить аттестат там, где учились, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: grodnoplustv.by

Школа пока выглядит, как огромная стройка, но с каждым днем ее территория преображается. Сейчас здесь каждый день трудится порядка пятисот строителей: выполняют отделочно-монтажные работы, укладывают пол, устанавливают двери, собирают мебель.

В школе будет несколько спортивных залов и бассейн, а также будут работать игровой, гимнастический, тренажерный и хореографический залы. Рядом со школой вскоре появится футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки. К слову, открытие школы ждут не только дети, но и взрослые. Ведь инфраструктурой сможет пользоваться каждый житель микрорайона. Откроют самую большую школу в регионе 1 сентября.

— На данной школе работает порядка 500 человек, они работают с продлёнкой в две смены по субботам, по воскресеньям. Проводятся ежедневные производственные совещания, на которых говорят, какие работы выполнены, что необходимо выполнить сегодня, завтра, ежедневный постоянный ведётся контроль как со стороны заказчика, так и со стороны генерального подрядчика, — рассказывает главный инженер государственного предприятия «УКС города Гродно» Олег Матюш.

Горячая пора теперь не только у строителей, но и у специалистов отдела образования: идет комплектация педагогического коллектива и техперсонала школы.



Фото: grodnoplustv.by

— Сформирована уже администрация школы и на сегодняшний день подано уже 1350 заявлений в классы и в том числе 340 заявлений это первые классы. Уже проведены определённые процедуры по закупке мебели, технологического оборудования, ведётся поставка этого оборудования в школу, — говорит начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Планируется, что 25 августа все строительные работы в здании школы будут закончены.