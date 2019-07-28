«Раньше взгляд не упирался в дома». Что сейчас видно из поезда Детской железной дороги

Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас внутри кольца Детской железной дороги в Минске строится жилая высотка, рядом с ним — еще один квартал. Город потеснил уникальную магистраль, так что родители маленьких пассажиров тревожатся, не приведет ли это к закрытию объекта. TUT.BY взглянул, что теперь видно из окон маленького, но настоящего поезда.





Небольшой тепловоз тянет вагоны по узкоколейке прямо внутри большого города. Поезд отправляется от вокзала станции Заслоново, здание которого — историко-культурная ценность .

Чтобы попасть в необычный поезд, пассажиры сначала идут на вокзал: и взрослым, и детям билет обходится в четыре рубля. Шесть рейсов в среду, четверг и пятницу, десять по выходным — это расписание июля. От Заслоново состав едет на станцию Сосновый Бор, а потом возвращается назад - весь маршрут получается больше семи километров.

Пассажиры в вагонах смеются, делают селфи и подпевают детским песенкам, которые звучат из динамиков.









После того как внутри кольца Детской железной дороги стали строить жилой комплекс, виды возле станции Заслоново сильно изменились. Взгляд посетителей теперь упирается в многоэтажку, которая нависает над забором, установленным вокруг стройплощадки.

— Ну некрасиво! — сокрушается Тамара Николаевна. Она уже пятый сезон продает мелкие игрушки для детей у здания вокзала. — Слышу, что и люди во время экскурсий возмущаются: стройка, пыль, шум. Да и вид теряется — точно так, как из-за гостиницы, которую строят возле цирка.













Детская железная дорога — востребованный туристический объект. Данные по перевозкам за этот сезон будут позже, а вот в прошлом, 2018-м году ДЖД перевезла больше 42 тысяч пассажиров , в 2017-м — 41 тысячу .

Впрочем, ДЖД — это для пассажиров развлечение, а для детей, которые обслуживают дорогу, — считай, настоящая работа. Сотни ребят здесь учатся управлять составами, стрелками и сигналами, обслуживать переезды, сопровождать вагоны в качестве проводников. Во многих постсоветских странах детские узкоколейки закрылись или превратились в обычные парковые аттракционы, минская дорога — среди тех, что и сейчас работают по-настоящему.

Два года назад под петицией против стройки в кольце детской магистрали подписались 18 тысяч человек, но интересы застройщика победили. Вот как выглядел этот участок с высоты в конце мая этого года.



Фото: Антон Суряпин, TUT.BY

Вместе с этажами высотки растет тревога некоторых минчан о том, не приведет ли большая стройка к закрытию Детской железной дороги. В редакцию за лето обратились несколько читателей, недовольных новыми видами возле ДЖД. Мы тоже решили посмотреть, какой сейчас открывается вид из окон маленького поезда.

Поезд отправляется от станции Заслоново, объезжает стройплощадку жилого комплекса «Парк Челюскинцев». Потом выруливает к еще одной стройке, теперь уже квартала Vogue. Дома в обоих комплексах возводит один застройщик — «Зомекс Инвестмент» (та самая Dana Holdings). Vogue частично уже заселили.



Стройка квартала Vogue

Минчанка Светлана Королькова по Детской железной дороге путешествует с внуком. Рассказывает, что за судьбу объекта переживает. Брат Светланы в детстве практиковался здесь в железнодорожных специальностях.

— Стало хуже, закрыт вид, раньше взгляд не упирался в дома. Но думаю, что возле жилья надо обустроить какую-то зеленую зону, — может быть, вид улучшится. Правда, еще непонятно, насколько соседство с железной дорогой будет комфортно самим жильцам.





Елена и Георгий Касаткины приехали из Рязани (Россия) с детьми. Им наблюдать за стройкой рядом с узкоколейкой любопытно: супруги по профессии проектировщики.

— Как раз говорим: хорошо, что в вагоне сели на сторону с таким видом, — смеется семья. — Мы занимаемся зданиями из монолита и железобетона, так что нам интересно порассматривать, как у вас. У нас в Рязани тоже многие строят жилье в непосредственной близости от железных дорог. Если движение здесь будет не слишком активное — думаем, ничего страшного в таком соседстве нет.

Дальше вдоль железнодорожного полотна видна еще советская застройка — например, корпуса гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика.





Тамара уже третий раз за сезон привела четырехлетнего внука покататься на поезде. Женщина живет на улице Авангардной, недалеко от Слепянского канала, который Детская железная дорога пересекает по мосту.

— От железной дороги до наших домов доносятся только гудки — неудобств нет.

Женщина считает, что застройка возле станции Заслоново красоты видам из окон поезда не прибавила.

— С другой стороны, на участке возле завода Вавилова тоже красивых видов нету. По сути, теперь вдоль железной дороги просто добавился еще один забор.



Офисное здание возле Детской железной дороги там, где пути пересекаются с улицей Филимонова.

Скриншот: Яндекс.Карты

Колючая проволока на ограждении со стороны завода Вавилова. За ней видны рельсы Детской железной дороги. Скриншот: Яндекс.Карты

Самый красивый участок, по которому проезжают поезда ДЖД, начинается за каналом Слепянской водной системы. Составы едут через настоящий бор, на извилистых участках из окон первых вагонов можно увидеть хвост своего же поезда.





Именно этот, достаточно большой, зеленый отрезок маршрута добавляет настроения, так что многие собеседники критиковать виды не берутся. Дает ощущение оторванности от большого города и пятиминутная остановка на станции Сосновый Бор.









Виталий Радюк, который привез в Минск из Молодечно двух детей (2,5 и 5 лет), рассказывает, что на них произвела впечатление сама поездка.

— На стройку дети не обращали внимания никакого. Они сейчас почти не ездят по железной дороге, так что важен сам опыт. Нам понравилось, — говорит Виталий.

Что говорит застройщик?





Заказчик строительства жилого комплекса «Парк Челюскинцев» на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка — «Зомекс Инвестмент». В компании, как и прежде, успокаивают, что «проект предусматривает безусловное сохранение существующей Детской железной дороги имени Заслонова. Это решение согласовано с руководством города и Минским отделением Белорусской железной дороги».

«Для безопасного и комфортного пешеходного и транспортного обслуживания жителей жилого комплекса проект предусматривает пешеходные и транспортные переезды. Они согласованы в том числе с городской ГАИ», — сообщает застройщик.

Проектную документацию по договору с «Зомекс Инвестмент» разрабатывает институт «Белжелдорпроект».

«По периметру жилого комплекса вдоль полотна Детской железной дороги предусмотрена установка ограждения высотой 2 метра. Разрывы в ограждении будут обустроены только в местах размещения переездов через Детскую железную дорогу».

Существует 3D-тур по будущему жилому комплексу «Парк Челюскинцев». Там действительно можно увидеть ограждение, которое должно отделить территорию вокруг жилого дома от железнодорожного полотна. На рендерах оно выглядит вот так.



Скриншот: bir.by

TUT.BY направил официальный запрос о судьбе Детской железной дороги и ее соседстве с жилым комплексом в Минское отделение БелЖД, ожидаем ответ.