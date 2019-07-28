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Спаржевая фасоль: несколько причин, почему стоит поселить ее в своем огороде

29.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В мире на сегодняшний день известно более 200 видов фасоли, одна из самых полезных – спаржевая или стручковая фасоль.

Спаржевая фасоль: несколько причин, почему стоит поселить ее в своем огороде

В бобах спаржевой фасоли отсутствует пергаментный слой, что позволяет употреблять в пищу весь стручок целиком. Характерной особенностью этого продукта считается то, что он не впитывает вредные вещества из окружающей среды.

Свежая фасоль долго не хранится – максимум недели две в холодильнике. Выбирать ее тоже следует внимательно. Стручки должны быть темно-зеленые, без пятен, повреждений, обязательно упругие и лучше всего яркие. Не берите влажную, вялую или подсохшую спаржевую фасоль.

 
 
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В мире на сегодняшний день известно более 200 видов фасоли, одна из самых полезных – спаржевая или стручковая фасоль. В бобах спаржевой
 
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