Спаржевая фасоль: несколько причин, почему стоит поселить ее в своем огороде

Источник материала: Полымя

В мире на сегодняшний день известно более 200 видов фасоли, одна из самых полезных – спаржевая или стручковая фасоль.





В бобах спаржевой фасоли отсутствует пергаментный слой, что позволяет употреблять в пищу весь стручок целиком. Характерной особенностью этого продукта считается то, что он не впитывает вредные вещества из окружающей среды.

Свежая фасоль долго не хранится – максимум недели две в холодильнике. Выбирать ее тоже следует внимательно. Стручки должны быть темно-зеленые, без пятен, повреждений, обязательно упругие и лучше всего яркие. Не берите влажную, вялую или подсохшую спаржевую фасоль.