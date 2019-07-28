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На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

29.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За годы возрождения на канонической территории Новогрудской епархии сложилось много добрых православных традиций. Год назад возродилась еще одна – крещение на водах реки. В этом году эта удивительная крещальная литургия вновь прошла на реке Неман около Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря 28 июля – в день Святого равноапостольного князя Владимира.

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

День крещения Руси празднуют миллионы православных христиан по всему миру. Точная дата этого события неизвестна, но с 2010 года праздник стал отмечаться в день памяти Святого князя Владимира, который в 988 году крестил Русь. Именно поэтому проводить уникальную крещальную литургию на водах реки на Новогрудчине было решено в этот день. Традиция возрождена в Новогрудской епархии в минувшем году – в год 1030-летия Крещения Руси. В этом году богослужение вновь прошло на берегу реки Неман неподалеку от Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря. Братия и насельники монастыря подготовили для литургии все необходимое — соорудили над рекой специальный помост и установили на нем алтарь.

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

Во время уникального богослужения таинство крещения (без пожертвования) приняли 24 человека – младенцы, дети, молодежь и взрослые из разных уголков Новогрудской епархии. Для каждого из крещеных этот день стал первым днем новой духовной жизни. Запомнят его и сотни верующих, которые стали свидетелями не только самого таинства, но и так называемой миссионерской службы – верующие смогли увидеть происходящее во время богослужения за иконостасом.

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

Богослужение совершил секретарь Новогрудской епархии, благочинный церквей Новогрудского округа протоиерей Анатолий Герасимук. Ему сослужили благочинный Кореличского округа протоиерей Николай Орса и благочинный Дятловского округа иерей Иоанн Кисель. Богослужебное пение исполнил братский хор Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря с участием наместника монастыря игумена Евсевия.

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

В проповеди отец Анатолий напомнил присутствующим историю крещения Руси и жизненного пути князя Владимира. В завершение благочинный отметил, что традиция проведения крещальной литургии на водах реки Неман будет сохранятся и проводится ежегодно 28 июля.

На Новогрудчине более 20 православных христиан приняли таинство крещение в водах реки Неман (+видео)

Источник: novgazeta.by

 
 
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За годы возрождения на канонической территории Новогрудской епархии сложилось много добрых православных традиций. Год назад возродилась еще одна – крещение на
 
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