I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Минске

Источник материала: Полымя

Форум начнется с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах, передает БЕЛТА.





30 июля пройдет пленарное заседание. Главной темой станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что в рамках форума будут подписаны около 15 соглашений и контрактов.

Участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Также в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Делегацию Узбекистана на форуме, который приурочен к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, возглавит первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Источник: БелТА