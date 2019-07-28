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Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

29.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть , — подчеркнул Александр Лукашенко. — Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя».

Глава государства отметил, что, пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. «Люди это видят, — констатировал он. — Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».

В то же время Президент обратил внимание, что этот и следующий год в Беларуси особенный: пройдут две избирательные кампании. «Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы, — отметил Александр Лукашенко. — Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне».

По словам главы государства, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. «Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям, — сказал глава государства. — Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали».

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. «Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется», — добавил он.

Сегодня Президент согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.-0-

БЕЛТА

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах....
 
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