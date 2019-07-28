Лукашенко принял кадровые решения и приказал чиновникам относиться к людям по-человечески

Во время назначения новых чиновников Александр Лукашенко потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах, а также напомнил, что Беларуси предстоит снова «сдавать экзамен» - провести две предвыборные кампании.

При этом президент попросил чиновников довести зарплаты хотя бы до «терпимых», так как «достойные», по его мнению, сделать везде не получится. Он подчеркнул, что зарплата - основной доход для населения, и она должна расти, чтобы люди были довольны.

Он также напомнил, что Беларуси предстоит провести двое выборов, что станет для власти очередным экзаменом. Лукашенко попросил чиновников организовать все «на достойном уровне».

«Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям. Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах - тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали», - отметил он, добавив, что главное - справедливое отношение к людям.

Сегодня президент согласовал назначение руководителей в Глубокский, Шумилинский, Житковичский, Кормянский, Воложинский, Любанский, Копыльский, Горецкий, Кировский, Круглянский, Осиповичский и Славгородский райисполкомы, а также в администрацию Первомайского района Бобруйска.

Президент дал согласие на назначение:

Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;

Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;

Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;

Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;

Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;

Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;

Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;

Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;

Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;

Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;

Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Назначил:

Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома. Отметим, что Гомельская область была без главы с момента перевода с этой должности Владимира Дворника (в апреле) на место переведенного в Могилевскую область Михаила Русого. Напомним, что в конце марта Лукашенко побывал в коровниках, молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», где отметил плохие условия содержания коров, после чего полетели головы некоторых высокопоставленных чиновников.

Также сегодня президент назначил Линевича Анатолия Константиновича - помощником президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области;

Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Также сегодня президентом были назначены новые руководители предприятий:

Корчика Дмитрия Александровича президент назначил генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания";

Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа";

Кадлубая Александра Владимировича - заместителем Министра образования;

Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем Министра связи и информатизации;

Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.