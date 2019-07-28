Жители Минской области перестали ходить в бани

Источник материала: Единство

Такие цифры были озвучены на заседании облисполкома, посвященного проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

Так, наиболее низкая посещаемость фиксируется в Любанском (16,9%), Слуцком (17,6%), Смолевичском (18,5%) и Червенском (19%) районах. В остальных регионах показатели немного выше. Всего же ЖКХ центрального региона насчитывает 116 бань, из которых функционируют только 92. Еще 215 бань и душевых находятся в иной собственности.

С учетом индивидуальных построек, на каждую тысячу жителей области приходится 44 банных места. В целом анализ посещаемости и наличие убытков таких подразделений говорят об отсутствии интереса людей к данной услуге. В то же время, отмечается, что местные власти не предпринимают достаточных усилий по популяризации банных услуг. Лишь в трех районах области (Вилейском, Любанском и Солигорском) организована доставка сельских жителей в населенные пункты, где работают бани или душевые.

Дополнительно

Действующий государственный стандарт для городов и городских поселков в благоустроенном жилищном фонде составляет три места на тысячу человек, в неблагоустроенном — 5 мест. Для сельской местности норматив определяется местной исполнительной властью.