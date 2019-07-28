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Житель Пересад позвонил на прямую линию и пожаловался на состояние дорог

29.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

После дождя улица Центральная превращается в настоящее болото.

– Я сам живу в Жодино. А вот добраться к матери в Пересады не так просто, — рассказывает Вячеслав Николаевич. — Приходится ставить машину на асфальте, который лежит только на одной стороне агрогородка, и идти пешком. Проехать просто невозможно: лужи, грязь… Чтобы прокатить детей на коляске к местному ФАПу, без резиновых сапог не обойтись.

Разбираться в дорожной проблеме будет председатель Борисовского районного совета депутатов Петр Навицкий. Наталья Якубицкая поручила представителю власти взять ситуацию под личный контроль.

https://www.mlyn.by/2019/07/bez-rezinovyh-sapog-ne-obojtis-kak-zhiteli-peresad-dobirayutsya-k-fapu/

 
 
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На состояние дороги в агрогородке Пересады Борисовского района пожаловался заявитель во время прямой линии, которую провела председатель областного Совета...
 
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