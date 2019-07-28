Житель Пересад позвонил на прямую линию и пожаловался на состояние дорог

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После дождя улица Центральная превращается в настоящее болото.

– Я сам живу в Жодино. А вот добраться к матери в Пересады не так просто, — рассказывает Вячеслав Николаевич. — Приходится ставить машину на асфальте, который лежит только на одной стороне агрогородка, и идти пешком. Проехать просто невозможно: лужи, грязь… Чтобы прокатить детей на коляске к местному ФАПу, без резиновых сапог не обойтись.

Разбираться в дорожной проблеме будет председатель Борисовского районного совета депутатов Петр Навицкий. Наталья Якубицкая поручила представителю власти взять ситуацию под личный контроль.