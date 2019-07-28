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Борисовчанин Дмитрий Филипович награжден орденом «За личное мужество»

29.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Ордены и медали присуждены за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, во время пожаров, при спасении людей на воде и ликвидации чрезвычайных ситуаций, значительный личный вклад в обеспечение конституционной законности и усовершенствование правовой системы, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, защиту интересов государства на международной арене, развитие химической промышленности, заслуги в отраслях строительства, торговли, связи, науки, образования, культуры, искусства и спорта», — говорится в документе.

В частности, орденом «За личное мужество» отмечены заслуги Дмитрия Филиповича, командира учебной мотострелковой роты 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Напомним, 14 марта в Печах офицер спас срочника, когда тот, упражняясь в метании гранаты РГД-5, уронил ее в окоп. Прежде чем раздался взрыв, Дмитрий Филипович, руководивший занятием по огневой подготовке, вытащил солдата из окопа и прикрыл собой. Оба военнослужащих получили незначительные травмы мягких тканей ног.

https://www.mlyn.by/2019/07/spasshij-uronivshego-granatu-soldata-v-pechah-ofitser-nagrazhden-ordenom-za-lichnoe-muzhestvo/

 
 
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