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В Гродно мужчина выманил у двух женщин более 15 тысяч долларов и купил квадроцикл

29.07.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно житель областного подозревается в том, что обманул двух женщин и похитил у них более 15 тысяч долларов. За похищенные деньги мужчина купил квадроцикл, сообщается на сайте Следственного комитета.


Фото: sk.gov.by

По версии следствия, 35-летний житель Гродно Харченко Игорь Владимирович с ноября 2018 года по апрель 2019 под разными предлогами похитил у одной женщины 2,3 тысячи долларов и планшет, стоимостью 200 долларов.

Оказалось, что аналогичным образом он с августа по ноябрь 2014 года похитил свыше 13 тысяч долларов еще у одной жительницы Гродно.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имеет. Сейчас на его имущество сейчас наложен арест, в том числе и на квадроцикл.

Следователи предполагают, что потерпевших может быть больше. Если вы стали жертвой мужчины, то с заявлением можно обратиться по телефонам: (8−015) 72−41−39, 72−40−40 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно житель областного подозревается в том, что обманул двух женщин и похитил у них более 15 тысяч долларов. За похищенные деньги мужчина купил квадроцикл.
 
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