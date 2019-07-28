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В Гродно мужчина выманил у двух женщин более 15 тысяч долларов и купил квадроцикл
29.07.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно житель областного подозревается в том, что обманул двух женщин и похитил у них более 15 тысяч долларов. За похищенные деньги мужчина купил квадроцикл,
По версии следствия, 35-летний житель Гродно Харченко Игорь Владимирович с ноября 2018 года по апрель 2019 под разными предлогами похитил у одной женщины 2,3 тысячи долларов и планшет, стоимостью 200 долларов.
Оказалось, что аналогичным образом он с августа по ноябрь 2014 года похитил свыше 13 тысяч долларов еще у одной жительницы Гродно.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имеет. Сейчас на его имущество сейчас наложен арест, в том числе и на квадроцикл.
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В Гродно житель областного подозревается в том, что обманул двух женщин и похитил у них более 15 тысяч долларов. За похищенные деньги мужчина купил квадроцикл.
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