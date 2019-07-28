За полгода население Беларуси сократилось на 19920 человек

Источник материала: Tut.by

В прошлом году темп естественной убыли был более медленным. За шесть месяцев 2018-го население страны сократилось на 15 491 человека.

В первом полугодии 2019-го население страны сократилось на 19 920 человек — такие данные содержатся в новом сборнике Белстата . За шесть месяцев в Беларуси родилось 42 572 ребенка (на 8,9% больше, чем в первом полугодии 2018-го), умерло 62 492 человека (на 0,4% больше, чем в первом полугодии 2018-го).

Первое место среди причин смертности занимают болезни системы кровообращения — 36 194 человека. При этом количество умерших в трудоспособном возрасте по этой причине снижается. А вот количество умерших по причине новообразований в трудоспособном возрасте растет — на 6,9% больше, чем в первом полугодии 2018-го.

Зато в стране по сравнению с первой половиной прошлого года сократилось количество самоубийств, убийств, смертельных отравлений алкоголем и ДТП. Но выросло количество утоплений.