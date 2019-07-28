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За полгода население Беларуси сократилось на 19920 человек
29.07.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году темп естественной убыли был более медленным. За шесть месяцев 2018-го население страны сократилось на 15 491 человека.
В первом полугодии 2019-го население страны сократилось на 19 920 человек — такие данные содержатся в
Первое место среди причин смертности занимают болезни системы кровообращения — 36 194 человека. При этом количество умерших в трудоспособном возрасте по этой причине снижается. А вот количество умерших по причине новообразований в трудоспособном возрасте растет — на 6,9% больше, чем в первом полугодии 2018-го.
Зато в стране по сравнению с первой половиной прошлого года сократилось количество самоубийств, убийств, смертельных отравлений алкоголем и ДТП. Но выросло количество утоплений.
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В прошлом году темп естественной убыли был более медленным. За шесть месяцев 2018-го население страны сократилось на 15 491 человека.
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